Hinzu kommt, dass den Christdemokraten im ersten Moment eines harmlosen Entlastungsangriffs der SPD böse auffällt, dass ihre Stärke auf dem politischen Platz nur behauptet ist, dass die eigene Mannschaft nicht nur personell, sondern auch programmatisch schwach aufgestellt ist – und über keinen Matchplan verfügt. Die SPD hat ein Programm, die Grünen wissen, was sie wollen. Allein die Union will mal wieder: ach, nichts weiter. Dass die Christdemokraten in dieser Verfassung laut Wählerumfragen überhaupt noch 28, 29 Prozent auf die Waage bringen, ist für Scholz allerdings kein Jubelgrund. Eher müsste es ihn in Panik versetzen.