Tauchsieder: Berliner Sommeralbtraum

Auf den so genannten „Asylstreit“ bezogen heißt das: Die Regierungspartei CSU hat dem Wahlvolk in diesen Wochen angezeigt, a) dass drängende Probleme drei Jahre lang nicht gelöst wurden, die b) aktuell nicht mehr drängend sind und die sie vor allem c) nicht ohne Hilfe anderer Staaten lösen kann. Sie hat eine sachliche Diskussion durch die wochenlange Numinosierung des „Masterplans“ verhindert, die Öffentlichkeit geradezu abgeschnitten von der Möglichkeit eines rationalen Diskurses. Und sie hat eben damit den Populisten in die Hände gespielt, deren Geschäft bekanntlich darauf beruht, die Abgehobenheit einer machtverliebten Elite im „Altparteien-System“ gegen die „wahren Interessen“ der Bürger auszuspielen: Wann zuletzt erschien das sprichwörtliche „Raumschiff Berlin“ den konkreten Alltagsproblemen der Menschen (bezahlbares Wohnen, Pflegekosten) so enthoben? Wann zuletzt hat eine Regierungspartei so aggressiv Ängste und Irrationalitäten bewirtschaftet, so offensiv die Oppositionsrolle eingenommen?