Aber keine Sorge, darüber werden wir uns auch nach der Pandemie nicht besorgen: Rückkehr zur Normalität halt. Denn diese Normalität will verwaltet werden, etwa in Modellrechnungen der Kultusministerkonferenz, in denen regelmäßig den „Lehrereinstellungsbedarf“ ermittelt wird – ein weiteres Dokument aus der Hölle des deutschen Bildungswesens und ein rhetorisches Fest für Freunde des Bürokratie- und Nominalstils: „Für die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung“, heißt es da, „ist die Deckung des Lehrereinstellungsbedarfs von grundsätzlicher Bedeutung.“