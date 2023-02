Tauchsieder Der Zorn der Wölfe

Und was ist mit Lu Jiamin alias Jiang Rong? Liest man „Der Zorn der Wölfe“ vor dem Hintergrund der chinesischen Politik der vergangenen fünf Jahre – in Gedanken an die „unverbrüchliche Freundschaft“ zu Kriegsverbrecher Putin, an permanente militärische Grenzüberschreitungen in der Straße von Taiwan oder auch an einen Spionageballon über dem US-Bundesstaat Montana, dann liest man es unweigerlich auch als sozialdarwinistische Feier einer rassisch begründeten Stärke, Überlegenheit und Mitleidlosigkeit – und es mag einem eiskalt den Rücken runterlaufen: „In den Adern jedes Einzelnen floss das Blut von Generationen jagender und mordender Wölfe, sie hatten Weisheit, Brutalität und Freiheitsliebe mit der Muttermilch aufgenommen…“ und: „Keine Sorge, der Rudelführer weiß genau, um was es geht.“