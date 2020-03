Tauchsieder: Corona - eine Zwischenbilanz

Auch der Gesundheitsminister ermahnte sich und die Deutschen noch Ende Januar zur Gelassenheit: „Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht“, sagte Jens Spahn nach der Identifizierung des ersten Corona-Falles in Bayern: Die Gefahr für die Gesundheit der Deutschen durch die neue Atemweg-Erkrankung sei gering, und: Deutschland ist „gut vorbereitet“. Spahn bekräftigte diese Aussage einen Monat später noch einmal: Deutschland sei „insgesamt gut vorbereitet“. Heute wissen wir, dass Spahn damit im Allgemeinen goldrichtig lag und im Besonderen voll daneben. Im Allgemeinen erweist sich Deutschlands Gesundheitsarchitektur den Systemen vieler anderer Länder in den ersten Corona-Wochen tatsächlich überlegen: Man ist in Europa und weltweit, wenn schon Patient, gern hierzulande Patient. Was die Versorgung in der Breite und Spitze, die Zahl der Intensivbetten und Beatmungsgeräte anbelangt, ist Deutschland, so scheint es, vergleichsweise sogar sehr gut vorbereitet.