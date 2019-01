Natürlich hätte man es mit einem glossierenden Hinweis auf die übliche Hybris der Grünen bewenden lassen können: Wohl kein Zufall, dass der vernunftstolze Habeck sich und die Seinen überschätzt, und natürlich: Auch in punkto Buße und Sündenstolz sind die Grünen die Größten, wie immer. Denn ansonsten twitterte und postete Habeck zum Abschied nur, was alle Forschung bestätigt, jeder Twitterer von sich selbst kennt, das denkbar Trivialste und Offensichtliche – und erntete dafür dennoch die hohnhohlsten Guillotinen-Urteile der Selbstgewissen und Urteilssicheren: Ist so eine Memme überhaupt politiktauglich? Will Habeck die Sozialen Netzwerke etwa den Rechtspopulisten überlassen? Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen nennt diese „Sofort-Skandalisierung von Stilfehlern“ ein „Lehrstück furioser Mitleidlosigkeit“.