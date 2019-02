Vor diesem Hintergrund ist Peter Altmaiers „Nationalstrategie“ im Detail falsch – aber vom Grundsatz her goldrichtig: Er zettelt eine überfällige Debatte an. Im Detail falsch: Ein erster Fehler ist etwa das Vorhaben, den Industrieanteil an der Wertschöpfung auf 25 Prozent zu erhöhen. Das ist Planwirtschaft reinsten Wassers. Und sozialromantisch noch dazu: Altmaier denkt offenbar an übertariflich gut bezahlte Arbeiter in sauberen schwäbischen Fabriken – aber ob die entscheidenden Wertschöpfungsgewinne auch in Zukunft durch die Produktion von Maschinen, Autos oder Schrauben erzielt werden können (und nicht durch die Steuerung der Produktion), erscheint doch mehr als fraglich.