Es schadet sicher nicht, sich mit dem Politikwissenschaftler Adam Przeworski historischer „Krisen der Demokratie“ zu erinnern („Krisen der Demokratie“, editoion suhrkamp, 2020), um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu heutigen Demokratien und ihrer Krisenanfälligkeit herauszupräparieren. Die wochenlange Weigerung Donald Trumps, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen anzuerkennen, die Unfähigkeit der Republikanischen Partei, sich gegen den Trump und für die Demokratie auszusprechen, schließlich der so genannte „Sturm aufs Kapitol“ – das alles ist schließlich gerade mal drei, vier Monate her. Viele Amerikaner und die meisten Europäer freuen sich über trumplose Nachrichtenabende und darüber, dass der Kelch einer zweiten Amtszeit an ihnen vorübergegangen ist.



Aber sind damit auch schon die vielen Krisendiagnosen der Politikwissenschaftler überholt, die in den vergangenen Jahren vor einer „Rückentwicklung“, „Dekonsolidierung“ und „Regression“ der Demokratie gewarnt haben, vor dem Aufstieg des Rechtspopulismus und einer „Polarisierung“ der Gesellschaft, vor der Delegitimierung nichtmajoritärer Institutionen, Verfahren und Prozeduren (EU, Zentralbanken, Medien) – vor einer Vertrauenskrise der Demokratie? Besteht jetzt nicht umgekehrt sogar das Risiko, dass wir mit der „Normalisierung“ der Lage in den USA und dank eines moderaten Wiedererstarkens der politischen Mitte in Europa dem Gefühl erliegen, noch einmal davongekommen zu sein – dass wir uns das Nachdenken über die Fragilität (und Optimierung) unserer Demokratie ersparen?