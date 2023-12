Und es ist absurdes Theater, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Klimakonferenz in Dubai die Verdreifachung des Ausbaus Erneuerbarer Energien bis 2030 fordert, während EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zur gleichen Zeit in Peking China maßregelt, doch bitte Überkapazitäten in den Bereichen Solarenergie, Windkraftanlagen und E-Autos abzubauen. Es ist inzwischen fast schon eine Gewissheit, dass Europa im Jahr 2050 vor allem mahnende Worte und Steuerungsvorschläge zur beizeitigen Lösung der Klimakrise beigetragen haben wird, während es in China vor allem subventionierte Konzerne und in den USA steuerentlastete Unternehmen gewesen sein werden. Aber klar: Die industriellen Kerne der Zukunft und gut bezahlte Arbeitsplätze, Resilienz in einer systemkonkurrenten Just-in-case-Economy und ein konsequentes De-Risking angesichts der aggressiven Bündnisse von Antidemokraten, Potentaten und Theokraten weltweit – was spielt das schon für eine Rolle, wenn man sich hierzulande nur ordnungspolitisch rein und schuldenbremsenrechtlich sauber wähnen kann.