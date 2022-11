So geht das nun schon seit Jahrzehnten. Und so geht es auch in diesen Wochen wieder. Die Union sagt, die reichsten zehn Prozent der Deutschen erwirtschaften rund 50 Prozent der Steuern – es reicht mit der Umverteilung! Die SPD sagt, die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung horten rund 50 Prozent der Vermögen – es reicht noch lange nicht mit der Umverteilung! Es ist so ermüdend. Und warum? Weil es in jeder Sozialstaatsdiskussion, wieder und wieder, in erster Hinsicht um die Stabilisierung von Menschenbildern geht, nicht um die Menschen. Weil vor allem Vorurteile bedient und Werturteile gefällt werden, nicht Probleme beschrieben und Ziele verfolgt.