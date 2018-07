Zurück zu Aristoteles. Wenn der „in der Ethik aufgestellte Grundsatz zurecht besteht, dass das glückliche Leben ein Leben gemäß unbehinderter Tugend und die Tugend eine Mitte ist“, dann sei auch die Verfassung des Staates so einzurichten, dass er vor allem „aus solchen Mittelexistenzen“ bestehe. Nur dann sei er möglichst „frei von Aufruhr“. Denn weder müssten Oligarchen in einem solchen Staat ihre Besitzstände verteidigen, noch fühlten sich Demagogen in einem solchen Staat aufgerufen, das (arme) Volk aufzuwiegeln. Ausgerechnet in Demokratien allerdings, „die am meisten als solche gelten“, warnt Aristoteles, „ist das Gegenteil von dem zu finden, was Nutzen stiften kann“ – und zwar deshab, weil man sich in ihnen einen „verkehrten Begriff von der Freiheit macht“.