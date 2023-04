Und naiv, weil Macron die Vision eines „blockfreien“ Europa ausgerechnet in dem Moment aktualisiert, in dem China und Russland sich zu einem autoritären, antiwestlichen Block verhärten, um eine blockfreie Welt selbstinteressierter Staaten gegen die USA, Europa, die Nato und demokratische Allianzen, kurz: gegen alle „closed bloc structures“ (Joint Statement Februar 2022) der „freien Welt“ bespielen (und ausspielen) zu können.



In dieser neuen Weltordnung sollen verbindliche Standards wie demokratische Grundwerte und individuelle Freiheitsrechte allzeit nationalen Staatszielen und regierenden Machtcliqueninteressen untergeordnet sein. In dieser Welt sind alle Staatsführer, nicht alle Menschen gleich. In dieser Welt rollt man Macron, Meloni und Scholz genauso höflich den roten Staatsbesuchsteppich aus wie Taliban, Mullahs und Kriegsverbrechern – solange sie sich nicht in „innere Angelegenheiten“ einmischen.