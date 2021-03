Ja – was eigentlich dann? Öffnet sich das politische Spielfeld plötzlich im Sommer? Muss die Union, herausgefordert von einem helmutschmidthaften Sozialdemokraten, noch einmal um ihre Hegemonialstellung fürchten? Oder reichen die Grünen die SPD nach hinten durch, bis zuletzt sogar eine revitalisierte FDP ihr noch nahe kommt? Unmöglich ist weder das eine noch das andere. Der Wahlkampf verspricht als Strategiewettstreit, Charakterspiel und Kampagnenspektakel viel Spannung und Unterhaltung. Und abseits der erwartbar routinierten Bewertungen in Stuttgart, Mainz und Berlin lassen die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erste Rückschlüsse auf die Bundestagswahl zu: Wer gewinnt im Superwahljahr aus welchen Gründen?