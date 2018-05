Der Dreißigjährige Krieg taugt nicht für die Pädagogik

Wer bei diesen vier Beispielen nicht sofort auch an den Islamischen Staat, an den religiösen Fanatismus von Terroristen, an die selbstverordnete Rückständigkeit mancher Länder oder an autokratische Regime denkt, der ist für das historische Erzählen im Sinne von „Analogien mittlerer Reichweite“ wohl verloren. Womöglich aber nicht für Schiller? Man lese nur mal den „Wallenstein“ im Lichte der „Söldner“, von denen Aktionärsvertreter Klaus Nieding auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank sprach: So wie sich die Söldner-Soldaten damals bei ihren Fürsten verdingen und auf Kosten der Bevölkerung bereichern, so verdingen sich heute Investmentbanker bei ihren Instituten auf Kosten der Allgemeinheit? Sagen wir es so: In Kunst und Literatur sind auch „Analogien größerer Reichweite“ erlaubt. Oder, um es mit Schiller über Bürger-Bauern und Geld-Soldaten zu sagen: „Die einen füllen / Mit nützlicher Geschäftigkeit den Beutel, / Und andere wissen nur ihn brav zu leeren. / Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; / Der Pflug ist’s, der ihn wieder stärken muss.“