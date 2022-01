Offen gestanden: Ihre Panik als Gesundheitsexperte nervt, seit Sie dieselbe Panik als Gesundheitsminister der Lächerlichkeit preisgeben – und ganz Deutschland Omikron ausliefern. Nicht, dass am Ende noch der Verdacht aufkommt, Ihnen sei Corona so sehr ans Herz gewachsen, dass Sie gar nicht mehr von der Krankheit lassen wollen – ganz gleich, ob sie dramatisch ist oder nicht, Hauptsache eingebildet: So wie bei Argan, Sie wissen schon, „Der eingebildete Kranke“, bei Molière: „Ach, was habe ich nicht alles auf dem Halse! – Mir bleibt kaum noch… Zeit, an meine Krankheit zu denken. Ich bin ganz hin.“



