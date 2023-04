Sie hat die Deutschen nicht nur abgeholt bei ihren Vorbehalten gegen ordnungsrechtliebende Grüne, gegen horizontweite Fotovoltaikfelder und die Verspargelung der Landschaft, sondern sie auch begleitet und bestärkt in ihren Vorurteilen, dass übergriffig-klimaaggressive Grüne den Deutschen was wegnehmen wollen, um sich selbst als Schutzgemeinschaft aller Kleinbürger in Szene zu setzen. Sie hat Deutschland in die Sackgasse manövriert, dass Klimaschutz nichts kosten darf. Und gefällt sich dabei auch noch in billigem Eigenlob (Scholz: „Sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse“) und hymnischer Selbstrezension (Lindner: „Das Ergebnis ist gut für unser Land.“).