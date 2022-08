Statt dessen ginge es ganz im Gegenteil darum, jeden Anschein zu vermeiden, es gebe eine Äquivalenz der Entstehungsbedingungen und der Beglaubigung von Tatsachenwahrheiten in demokratischen und despotischen Ländern. Während Putin seine Lügen dekretiert und gewaltsam durchsetzt, um aller Wahrheit den Boden zu entziehen und die Menschen in einem Raum der Grundlosigkeit zu sperren, in dem Lügner oder Nicht-Lügner der Lüge oder Nicht-Lüge glaubhaft bezichtigen werden können, überzeugen wir uns hierzulande (mit Immanuel Kant) von der „Richtigkeit“ unseres Denkens im Wege des „soliden Räsonnements“, also dadurch, dass wir „gleichsam in Gemeinschaft mit anderen, denen wir unsere und die uns ihre Gedanken mitteilen“ denken: Das ist der Unterschied.