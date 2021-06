Umso merkwürdiger, dass Marco Wanderwitz (CDU), der regierungsamtlich bestellte Notar für Ostdeutschland, seit einigen Tagen heftig dafür angegangen wird, weil er diese Zahlen beurkundet und politisch deutet. Die Beurkundung ist so wichtig wie eine politische Debatte über die Gründe, die Wanderwitz erkennbar anstoßen will – wofür sonst müsste es noch einen „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“ geben?



Wanderwitz sagte der FAZ und bekräftigte in der Rheinischen Post, dass im Osten die Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien stärker ausgeprägt sei als im Westen, dass ein Teil der Bevölkerung inzwischen „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“ vertrete und „auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen“ sei. Und? Welcher Freund der Empirie wollte ihm mit Blick auf die Zahlen (nicht nur in Sachsen-Anhalt) widersprechen? In Sachsen zog die NPD in den Landtag ein, bevor es die AfD gab, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt die DVU. Die AfD zieht im Osten nicht nur mehr Menschen an als im Westen, sondern sie funkt etwa in Thüringen auch deutlich antidemokratischer und rechtsradikaler als etwa in Rheinland-Pfalz. Es ist daher nur folgerichtig, dass sich Wanderwitz „große Sorgen um die Demokratie in den neuen Bundesländern“ macht, einen „Teil dieser Menschen auf(zu)wecken“ möchte.