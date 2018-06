Es ist in diesem Zusammenhang beinahe grotesk, dass Deutschland sich europapolitisch nicht längst stärker engagiert und die EU im Sinne Macrons als Wertegemeinschaft positioniert – in scharfer Abgrenzung auch gegen eine neoprotektionistische USA. Freilich, dazu gehörte eine postnational-europäische Wirtschaftspolitik, genauer: eine offene Diskussion über den Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz. Er mag den Deutschen immer noch als „Ausweis nationalen Erfolges“ erscheinen, ist aber zugleich und vor allem ein Ausweis „multilateralen Scheiterns“, schreibt der linke Ökonom Heiner Flassbeck in einem Essay für die WirtschaftsWoche (Printausgabe 25), und ist sich darin herzlich einig mit dem liberalen Ökonomen Karl-Heinz Paqué.