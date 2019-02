Anders gesagt: Der Liberalismus ist unter Lindner immer noch blind für seinen eigenen Dogmatismus - blind dafür, dass ausgerechnet die moralische Neutralität des klassischen Liberalimus – die Auffassung, die Welt vor allen ideologischen Teufeleien beschützen zu müssen, eine doktrinäre Kehrseite hat: Und so firmiert die FDP als Partei der Rechtgläubigen und (Selbst-)Erwählten, die von der Kanzel des eingebildeten Freigeistes herab wider die Sozialdemokratisierung des Landes, seine Bürokratie, Marktgegnerschaft und Technikfeindlichkeit und überhaupt gegen alle zu Felde zieht, denen es an der Reife mangelt, allen linksgrünen Kollektivismen zum Trotz ihre Freiheit zu ergreifen. Deshalb kann Lindner, bei aller nur zu berechtigten Kritik, in der Arbeit der Kohlekommission keinen Ausgleich von widerstreitenden Interessen, Lebenslagen und Menschlichkeiten erkennen, sondern nur „pure Ideologie“. Und deshalb kann er in der Debatte um „Luftreinheit“ und „Fahrverbote“, so grenzwertdogmatisch sie von grüner Seite geführt wird, auch nicht den viel breiteren Bevölkerungswillen zu einer verkehrspolitischen Wende wahrnehmen, sondern nur einen „Angriff auf die individuelle Mobilität“ einen „Kulturkampf gegen das Auto“, die „Kriminalisierung einer Schlüsselindustrie“.