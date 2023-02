Tauchsieder Der Zorn der Wölfe

Worum also geht es in „Der Zorn der Wölfe“? Nun, Lu erzählt, angelehnt an seine eigene Biografie, von einem jungen Mann aus Peking, der während der Kulturrevolution in der Inneren Mongolei lebt und arbeitet und dort gegen Maos „Große Sprung nach vorn“-Ambitionen das Ethos der Steppe und das Ideal eines einfachen Lebens in Einklang mit der Natur lieben lernt. Die Mao-Kritik des Erzählers ist dabei mitunter ziemlich explizit: „Diese Idioten in der Zentrale klauen den Wölfen ihre Vorräte – wenn ich Leitwolf wäre, würde ich auch auf Rache sinnen und ihre Schweine und Hühner töten.“