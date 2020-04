Insofern ist Christian Lindner zu danken, dass er am Donnerstag in seiner Antwort auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin die „große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements“ für beendet erklärt hat: Das Virus darf vorübergehend unser Land, aber niemals unsere Diskursfähigkeit lähmen. Im Gegenteil: Gerade jetzt, wenn sich das lineare Fortschrittsversprechen einer diesseitsgläubigen Moderne einmal mehr als Chimäre erweist und der pumperlgesunde Zuversichtszwang solutionismusfrommer Tech-Conferenciers am Fels des Schicksalhaften zerschellt (Thanks, Covid!), wenn die politischen Akteure sich uns als Hüter und Schäfer anbieten, obwohl wir merken, dass die „halykonischen Tage“ nicht ewig währen und unser Sekuritätstraum ans Vermessene grenzte – gerade jetzt also kommt es darauf an, dass wir uns nicht nur als ängstliche, eingeschüchterte Wesen erfahren, die ihrer Regierung Gehorsam bezeigen und in beachtlicher Geschwindigkeit neue Choreografien der maskierten Distanz und Achtsamkeit einüben.