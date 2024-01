Nur noch komödiantisch zu verstehen sind die „historischen“ Interpretationen der Massenproteste und ihrer Ursachen seitens der AfD. Bundessprecherin Alice Weidel, eine Virtuosin des schrägen Geschichtsvergleichs im Dienst der autopropagandistischen Hirnabschaltung, sieht nach Habecks „Heizungsstasi“ nun „stasiähnliche Zersetzungsmethoden“ am Werk, weil selbst sie nicht mehr leugnen kann, dass den Tatsachen entspricht, was Journalisten von Correctiv aus Potsdam zu berichten wussten: If you can’t kill the news – kill the messenger… Und Chefdemagoge Björn Höcke? War auch schon mal besser in Form. Er sieht vom totalen Staat „gestellte Massen“ aufmarschieren und beobachtet, dass das Volk „Taschenlampen, also Handy-Leuchten in den Himmel gehalten“ habe – „es sah so ein bisschen aus wie 1933 die Fackelmärsche der Nazis“. Das lässt nur einen Schluss zu: Die Demos haben Höcke ausgesprochen gut gefallen.