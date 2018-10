Über die Frage, in welchen Ländern deutsche Unternehmen unter welchen Bedingungen Geschäfte abschließen dürfen, darüber, wieviel Geld welcher chinesischen und arabischen Staatsfonds in welche deutschen Unternehmen fließen soll – und wie viel Geld welcher Personen und Briefkastenfirmen in deutsche Städte und Immobilien. Kurzum: Über die Frage, wie stark oder schwach die liberalen Demokratien des Westens sind, wenn sie sich (außen-)wirtschaftspolitisch selbst das Wasser abgraben – und sich innenpolitisch destabilisieren, seit Präsidenten in den USA und Parteiführer in Europa an der Ausbeutung von Statusunsicherheit und Orientierungsverlust arbeiten; seit ihre Sprache und ihr Rechtspopulismus, ihr Hang zur Postfaktizität und Legendenbildung, ihre Denunziationslust der „Altparteien“ und der „Systempresse“, ihr binäres Freund-Feind-Denken und ihre humanitätszersetzender Fremden- und Linkenhass Teile der Bevölkerung elektrisieren.