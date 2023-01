Nun ist ein schlimmer, blutiger Frühling und Sommer wahrscheinlich, ein Panzerkrieg mit wechselnden militärischen Erfolgen, eine Kette von Offensiven, deren Härte und Brutalität das grausame Geschehen bisher womöglich noch einmal übertreffen wird. In Erwartung dieser Szenarien sind die Verbündeten am Freitag in Ramstein zusammengetroffen, haben die USA der Ukraine abermals weit reichende Militärhilfen zugesichert, vor allem Munition und Schützenpanzer, verlegt Großbritannien „Challenger“-Kampfpanzer ins Kriegsgebiet – prüft Deutschland nun seine Leopard-Bestände. Und in Erwartung dieser womöglich kriegsentscheidenden Schlachten erwägen die USA jetzt offenbar auch, die Ukraine zu befähigen, russische Stellungen, Depots und Nachschublinien auf der Krim ins Visier zu nehmen, von wo aus Russland bisher unbehelligt Angriffe auf Kiew lanciert: Erfahre Russland dank westlicher Waffensysteme seine Verwundbarkeit auf der Halbinsel, so das Kalkül, sei Kiews Position in künftigen Friedensverhandlungen gestärkt.