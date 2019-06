Will Merkel also ihrer Partei, ihrer Nachfolgerin noch einen letzten Dienst erweisen, sollte sie das Wort von der „Disruption“ auf sich selbst beziehen – und spätestens im Herbst abtreten. Sie hat sich vor zweieinhalb Jahren, als sie sich für ihre vierte Amtszeit entschied, gefragt: „Was kann ich dem Land geben?“ – und sich damals entschieden, „meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale“ zu werfen. Heute wissen wir: Die Kanzlerin vermag aus der Zeit nichts Gutes mehr zu machen. Sie hat dem Land nichts mehr zu geben, selbst wenn sie noch einmal alles gäbe. Die Zukunft in der CDU müssen andere gewinnen. Oder die CDU verliert ihre Zukunft.