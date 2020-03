Tauchsieder: Die Berliner Realitätsflüchtlinge

Und doch wünschte man sich auch heute Politiker in Berlin, die sich nicht ständig wie Realitätsflüchtlinge aufführten. Das Migrationsdrama an den türkisch-europäischen Grenzen, der Krieg um Idlib, das globalisierungsbedrohliche Corona-Virus, die Thüringer Politprovinzposse und das Gedenken des Bundestags an die mutmaßlich rassistisch motivierte Ermordung von zehn Menschen in Hanau – fast alle Nachrichten dieser Woche, so unterschiedlich sie sind, erinnern einen (auch) daran, dass die Deutschen und ihre Politiker sich ungern, zögerlich, verspätet oder lieber gar nicht der Welt stellen, „so wie sie wirklich ist“. Und dass der vielleicht irritierendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht darin liegt, vormals ausgeblendete Offensichtlichkeiten im Wege ihrer nachholenden Beglaubigung noch einmal und damit endgültig der politischen Bearbeitung (und Verantwortung) zu entziehen – sie zu den historischen Akten zu legen. Wenn etwa Wolfgang Schäuble und Annegret Kramp-Karrenbauer heute konzedieren, man habe den Rechtsterrorismus in Deutschland „zu lange unterschätzt“ und „nicht ernst genug genommen“, so sind das gewiss aufrichtige Antworten, die ein ehrliches Bedauern erkennen lassen. Aber aus politischer Sicht sind es Antworten, die auf eine weltanschaulich fundierte Amtsblindheit schließen lassen und daher vor allem eine Frage provozieren: Was wird den Regierenden als nächstes entgehen?