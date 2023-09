Tauchsieder: Die Bierzelt-Republik

Später, in den 1970er-Jahren, hat Bernhard seiner Heimat unter anderem in fünf autobiografischen Erzählungen ein Denkmal seiner Abscheu gesetzt: Der Landstrich sei „in Wirklichkeit eine Todeskrankheit, in welche ihre Bewohner hineingeboren und hineingezogen werden“, schreibt Bernhard in „Die Ursache“, und: Gingen die Bewohner „nicht im entscheidenden Zeitpunkt weg“, so gingen sie „langsam und elendig“ zugrunde auf diesem „durch und durch menschenfeindlichen... erzbischöflich-stumpfsinnig-nationalsozialistisch-katholischen Todesboden“.