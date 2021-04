Es geht der CDU in diesem Machtkampf nicht darum, den besten Kandidaten für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf zu küren, sondern darum, den innerparteilichen Erbfolgekrieg in der Post-Merkel-Ära zu befrieden. Genau dafür ist Laschet mutmaßlich der richtige Mann am richtigen Ort: Parteichef eben. Mit Blick auf die Wahl im September müsste die CDU dagegen so tun, als gehörten Laschet und Söder derselben Partei an. Doch dazu fehlt der CDU die Kraft, die Souveränität – ein starker Chef. Auch das zweite Argument der Laschet-Anhänger verfängt nicht: seine angebliche „Verlässlichkeit“. Laschet hat Merkels Irrlichterei in der Migrations- und Integrationskrise vor sechs Jahren als Schönredner vom Dienst begleitet – und sich in der Coronapolitik seinerseits als Irrlicht vom Dienst erwiesen, als Dauerproduzent von Unklarheiten, Widersprüchen und faulen Schuldzuweisungen: „Wir alle hatten die Hoffnung, dass wärmere Temperaturen zu einem Sinken der Fallzahlen führt“ – nur zum Beispiel.