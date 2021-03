Für die Union stellt sich die Lage mit Blick auf die Bundestagswahl im September daher ganz einfach dar. Erstens: Sie muss jetzt schleunigst einen respektablen Kandidaten präsentieren, der auch welt- und europapolitisch Flagge zeigt – der signalisiert: Ich kann Kanzler. Ich will Kanzler. Die Zeit drängt, das ist allen Beteiligten klar: Spätestens in vier Wochen ist mit einer Einigung zwischen Laschet und Söder zu rechnen, also lange vor Pfingsten.



Zweitens gilt: Entweder die Union bekommt die Pandemie noch in den Griff – oder sie riskiert ihre Selbstauswechslung. Entweder sie sichert den Deutschen mit einem forcierten Impfprogramm ein paar Strandquadratmeter auf Mallorca im Sommer – oder sie wird abgewählt. Entweder regelmäßig getestete Kinder und Jugendliche strömen Anfang September wieder in die Schulen – oder die Deutschen optieren für einen Neustart.