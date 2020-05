Tauchsieder: Die Corona-Verschwörer

Das alles haben die Forschen und Kühnen nicht getan. Sie haben, angesichts dessen, was wir über die Gefährlichkeit des Virus wissen und nicht wissen, über das Präventionsparadox geschwiegen, also die Schäden nicht kenntlich gemacht, die dank des Regierungshandelns ausgeblieben sind. Statt dessen haben sie zunächst so getan, als ginge es „um Leben und Tod – so einfach ist das“ (Laschet) – und anschließend versäumt zu erwähnen, dass sie fortan mit dem Tod tanzen wollen, weil Donald Trump vielleicht doch nicht ganz falsch gelegen habe: „We cannot let the cure be worse than the problem itself“ - oder, um es mit Laschet zu sagen: „Was, wenn das Land in eine Riesenkrise stürzt?“