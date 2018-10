Söder ist nach langen Jahren des ungeduldigen Wartens, Hechelns und Scharrens erst seit einem halben Jahr am Ziel seiner politischen Träume angelangt wird – und er will sie nicht schon so bald zerplatzen sehen. Er weiß, dass es nicht mehr um Schadens-Begrenzung geht. Sondern nur noch um Schadens-Bezichtigung. Und so ätzt „Ego-First“-Söder, dass die Regierungsfähigkeit der Koalition in Berlin durch das „Ego-First“ der Parteichefs gelähmt sei – als seien ausgerechnet ihm Dominanzstreben, Aufstiegsehrgeiz und Prävalenzeifer fremd. Haben die Wähler in Bayern tatsächlich noch einen Grund benötigt, Söder und der CSU ihre Stimme zu verweigern? Seine Selbstkarikatur als Gegenentwurf zum Berliner Machterhaltungstrio hat ihn geliefert – ihn noch einmal kenntlich gemacht als typischen Politiker alter Schule. Mit dem Unterschied, dass Söder deutlich mehr zu verlieren hat als Seehofer. Seehofer hat seine Macht jahrzehntelang ausgekostet. Söder hat sie noch nicht eine Sekunde genießen können.