Natürlich sind die Übergänge zwischen diesen vier Erklärungsmustern fließend: Der heimatverbundene Kohlekumpel etwa mag sich von Politikern und Energiemanagern in Davos nicht nur deshalb abwenden, weil die sich dort im Abglanz von Greta Thunberg sonnen (kulturelle Aversion), sondern auch, weil er seinen Arbeitsplatz womöglich ambitionierten Klimazielen opfern muss (materieller Grund). Aber selbst wenn man all diesen Erklärungsmustern einen idealtypische Plausibilität beimisst, um etwa den „Aufstieg“ der AfD in Deutschland zu erklären – scheitern sie nicht gerade an der Realität von Meinungsumfragen und Wahlen, in denen es die Rechtspopulisten nur noch auf maximal zehn Prozent bringen? Anders und zugespitzt gefragt: Was sind die Krisenbefunde unserer Politikwissenschaftler und Soziologen – jenseits ihrer Funktion als Beschäftigungsnachweis – wert? Würden die Hochschullehrer der Realität inzwischen nicht viel gerechter, wenn sie keine generalisierte „Krise der Demokratie“ ausriefen – etwa weil drei von vier Wählern in Deutschland auch nach zwölf Jahren voller Finanz-, Euro-, Migrations-, Integrations- und Coronakrisen Parteien der Mitte wählen (Union, Grüne, SPD, FDP)?