Tauchsieder: Die deutsche Standort-Soap

In der vergangenen Woche hat er deshalb mindestens 50 Mal gesagt, dass „wir mit der Brechstange“ beim Durchsetzen der geplanten Wärmewende „wahnsinnig viele Bürger“ verunsichern und verlieren – um noch viel mehr Bürger zu verunsichern und für die Wärmewende zu verlieren. So geht politische Gegenaufklärung. Und weil Spahn immer gern ein wenig tümelt, jazzt er die Wärmepumpe auch noch zu einem nationalen Kulturgut hoch und den Viessmann-Verkauf zu einem Verrat der Habeck-Grünen am schwarz-rot-goldenen Wirtschaftsstandort: „Das Wärmewende-Chaos der Ampel führt zum Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe.“



Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Investiert Bosch in den USA, geht Deutschland den Bach runter, weil Bosch nicht mehr in Deutschland investiert. Investiert Carrier in Deutschland, geht Deutschland den Bach runter, weil Viessmann nicht mehr in Deutschland investiert. Im 19. Jahrhundert waren es Merkantilisten, die so argumentiert haben; heute sind es die Nationalliberalen von Union und FDP.