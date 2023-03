Tauchsieder: Die drei ???

Womit wir auch schon bei der Ampel, ihren Wohlstandsversprechen und ihrem prometheischem Gestaltungseifer wären. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben vor anderthalb Jahren bekanntlich den „sozialdemokratischen Zukunftsstaat 2.0“ ausgerufen. Man wollte „mehr Fortschritt wagen“, so Scholz, die „progressive Mitte“ des Landes repräsentieren und den „Status Quo überwinden“, so Lindner und natürlich der „Treiber großer Transformationsaufgaben“ sein, so Habeck: „Wir haben die Chance, die Wirklichkeit zu verändern.“