Tauchsieder: Die Fäuste von Lützerath

„Es ist alles so falsch“, sagt Luisa Neubauer. Wie recht sie hat. Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin, von der Zeitschrift „Time“ vor ein paar Monaten zu den wichtigsten 100 aufstrebenden Persönlichkeiten der Welt gekürt, sieht deutsche Polizisten in Lützerath „mit Hundertschaften und Bulldozern über Demonstrant:Innen herfallen…, nachts…räumen, damit sie nicht schlafen können“. Und sie findet das „absolut unverständlich… gefährlich, provozierend, eskalierend“. Greta Thunberg, die Ikone der Klimabewegung, findet die Polizeigewalt wiederum „empörend“, die Räumung des Dorfes „schockierend“ und überhaupt: „Es ist entsetzlich zu sehen, was hier passiert.“ Die betont ungehorsamen Umweltschützer von „Extinction Rebellion“ sehen in dem kleinen Weiler sogar „gerade den Bruch unserer Menschenrechte staatlich vorbereitet“. Die Gewalt in Lützerath gehe eigentlich „von den Emissionen des Tagebaus“ aus, findet die Zeltstädterin Dina Hamid.