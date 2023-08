Der Historiker Ralf Ahrens hat in „Strukturpolitik und Subventionen“ die „Debatten und industriepolitischen Entscheidungen in der Bonner Republik“ detailliert nachgezeichnet. Uns so erfährt man etwa, dass Bund, Länder und Gemeinden beispielsweise 1975 rund 43,3 Milliarden Mark Finanzhilfen und Steuersubventionen gewährt haben – und dass diese Summen bis 1989 auf 76,6 Milliarden Mark angewachsen ist. Der Kreis der Empfänger war auch damals schon sehr selektiv (abgesehen von einer Regionalförderung, die buchstäblich immer weitere Kreise zog) und „stark auf wenige Branchen konzentriert“: Landwirtschaft, Verkehr, Wohnungsbau und Industrie. Was die Industrie anbelangt, so kassierte etwa der Schiffsbau in nominalen Preisen rund zehn Milliarden Mark, die Stahlindustrie rund sieben Milliarden – während der Steinkohlebergbau Berechnungen des Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier zufolge mit 200 bis 300 Milliarden Euro (in Preisen von 2008) subventioniert wurde.