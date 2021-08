Dass die meisten Erwachsenen in Deutschland sich inzwischen anders, also für eine Impfung entschieden haben, ist aus Sicht „individueller Utilitaristen“ moralisch nicht besser oder schlechter, insofern auch sie ihre Entscheidung im Hinblick auf dieselbe politische Prämisse (Freiwilligkeit) und dieselbe individuelle Präferenzordnung (Gesundheit, Wohlbefinden, Eigennutz) getroffen haben – und die Geimpften täten gut daran, sich jetzt nicht moralisch zu erheben, ex post kein „Allgemeininteresse“ zu heucheln. Das Internet vergisst nicht. Die Bilder stolz hergezeigter Oberarme in den Sozialen Medien künden seit Wochen von einem sehr partikularen Moralempfinden: Endlich wieder Ich!