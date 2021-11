Und jetzt kommt’s: Als Praet erklären soll, wie die Zentralbank – plötzlich singulärer Urquell des Geldes, gleichsam als „lender of last resort„ – dieses Geld produziert, gerät er auf denkbar sympathische Weise ins Schlingern: „Das ist sehr einfach… Wir schaffen Geld, auf elektronische Weise… Wir schreiben es Konten gut… Aber das werden die Leute jetzt wieder nicht verstehen… Also wir drucken Geld… Bildlich gesprochen… Wie kann man das erklären… (Ein Mitarbeiter versucht zu helfen): Wir verleihen Geld an Geschäftsbanken, und schaffen es auf diese Weise… Nein, ich weiß, was Sie meinen, aber das stimmt auch sachlich nicht… So wird das niemand verstehen…Wir schaffen Geld… Normalerweise… Also stellen Sie sich vor, ich drucke Geld, ich sitze im Büro und drucke Geld… Geld, mit dem ich Ihnen etwas abkaufe… Ich gebe Ihnen das Geld und Sie geben mir dafür eine Anleihe, die Sie zuvor erworben haben…“



Vielleicht hätte Praet besser einfach auf eine zentrale Spielregel von „Monopoly“ hinweisen sollen: „Die Bank geht niemals bankrott“, heißt es da, und: „Der Bankhalter kann zusätzliches Geld herstellen, indem er die Werte auf kleine Zettel schreibt.“ Die Zentralbanken sind daher heute so etwas wie die Spinnen im Netz des Geldkapitalismus, zumal sie inzwischen nicht mehr nur Geschäftsbanken und Staaten mit Geld versorgen, darauf hat Praet vergessen hinzuweisen, sondern auch Schattenbanken (Investmentfonds, Geldmarktfonds, Hedgefonds, Vermögensverwalter), die jedes Jahr Wertpapiere von mehr als 200 Billionen Dollar umsetzen, also etwa die Hälfte aller weltweit gehandelten Wertpapiere.