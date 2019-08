Gewiss: Anders als die Liebe lässt sich Hass verallgemeinern und kollektivieren, er begegnet uns dann als Ressentiment, als „seelische Selbstvergiftung“, so hat Max Scheler es mal definiert, als „dauernde psychische Einstellung, die durch systematisch geübte Zurückdrängung von Entladungen“ entsteht; als verzeitlichter Groll und zurückgestellte Rache, als stete Scheelsucht und permanentes Ohnmachtsgefühl, als „Negativismus gegen jede positive Lebens- und Kulturgestaltung“. Die AfD hat dieses Ressentiment glänzend ausgebeutet, so scheint es – und Phänomene der „herrschenden Wertordnung“ verschlagwortet, um mit einem Vokabular der konkreten Provokation die „herrschende Wertordnung“ selbst in Zweifel zu ziehen: mit dem „linksgrünen Mainstream“ den Pluralismus und mit der „Lügenpresse“ die Meinungsfreiheit, mit den „Kopftuchmädchen“ das Einwanderungsland und mit dem „Fliegenschiss“ die Erinnerungskultur. Das war kurzfristig teilerfolgreich. Und erweist sich doch mittelfristig als Fehler: Die Mehrheit der Deutschen will ihr Leben positiv gestalten und schätzt die Bedingungen, die sie in Deutschland vorfindet. Schätzt Soziale Marktwirtschaft und freie Medien, Weltoffenheit und Geschichtsbewusstsein. Auch in Sachsen und Brandenburg.