Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet die FDP sich in dieser Gemengelage als klügste Sozialpartei zu positionieren versteht. Sie hat beim „Bürgergeld“ höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Mitglieder der „Bedarfsgemeinschaft“ durchgesetzt: ein mögliches Sprungbrett für jüngere Menschen, um dem System zu entkommen. Und Finanzminister Christian Lindner hat das „Inflationsausgleichsgesetz“ auf den Weg gebracht, mithin die Abschaffung der „kalten Progression“: Wer in den nächsten Monaten sechs Prozent mehr Lohn erhält, muss bei einer Inflation von zehn Prozent ein Reallohn-Minus von vier Prozent hinnehmen – nicht aber mehr, weil er aufgrund der Gehaltserhöhung in eine höhere Steuerklasse rückte. Davon profitieren Geringverdiener relativ mehr als Gutverdiener und Gutverdiener absolut mehr als Geringverdiener – und Bestverdiener gar nicht, weil die Grenze zur „Reichensteuer“ nicht angepasst wird. Eine runde Sache. Passend zur Zeit.