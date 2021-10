Das neue Mitregierungsbündnis von Grünen und Liberalen wird ziemlich genau sechs Monate vor der Bundestagswahl, am 24. März 2021, geschmiedet. Und zwar nicht in irgendeinem Hinterzimmer in Berlin, sondern in einem hochoffiziösen Raum mit Bundesadler in Karlsruhe. Öffentlich wird das geheime Treffen erst gut vier Wochen später. Und weder der grüne Co-Vorsitzende Robert Habeck ist damals zugegen noch FDP-Parteichef Christian Lindner. Stattdessen je vier akademisch hochdekorierte Frauen und Männer: Radtke, Baer Britz, Paulus, Härtel, Christ und Ott. Und natürlich Herbarth, der Chef der Runde, eine Narrativschmiede, die das Ergebnis ihrer politisch brisanten Beratung dann am 29. April veröffentlicht: vier eng beschriebene Seiten, die um einen zentralen Begriff kreisen – ein Begriff, um den wiederum Grüne und Liberale seither wie Pfadfinder um ein gemeinsames Lagerfeuer hocken: „intertemporale Freiheitssicherung“.