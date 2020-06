Nun – vielleicht ist beides zugleich der Fall. Und vielleicht hat niemand das früher und besser verstanden als Benjamin Franklin (1706–1790), das amerikanische Universalgenie. Denn alles Geld der Welt, so Franklin, will im Kapitalismus angelegt sein und investiert werden, es will „arbeiten“ und sich vermehren; es ist, eingesetzt oder nicht, verwendet oder verschwendet, nie das, was es ist, sondern immer sein mögliches Mehr: Produkt, Potenz und Projekt seiner selbst, bewegende und bewegte Substanz, zugleich Modus, Motor und Ziel des kapitalistischen Wirtschaftens: „Geld kann Geld erzeugen“, so Franklin, „und die Sprösslinge können noch mehr erzeugen und so fort.“ Kapitalistisches Geld, so Franklin, operiert im Tempus des Futur II, als Geld, das sich vermehrt haben wird – als kalkulierbare Summe und ihr berechnetes Plus: Produktivkapital eben, das sich bei denen, die es einsetzen, nur deshalb häuft und mehrt, um als Aufgehäuftes und Vermehrtes möglichst schnell wieder eingesetzt, aufgehäuft und vermehrt zu werden. Ein Kapitalist hat es immer mit mobilisiertem Geld, mit seiner Anreicherung, seiner Wiederaufbereitung zu tun – mit der Folge, dass kapitalistisches Geld nicht nur laufend mehr Geld und Güter produziert, sondern gleichsam mitlaufend auch den Sachzwang, sich und die Güter im Dauermodus der Vermehrung bearbeiten, also immer mehr Geld und Güter produzieren zu müssen.