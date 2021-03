Aber nein, halt, da ist noch was: Der Gesundheitsminister etwa, der uns immer so rührend dazu aufruft, „aufeinander aufzupassen“ – nur um mitten im Pandemie-Oktober ein Spendenessen für Jens den Großen zu organisieren: zwölf Personen, kein Problem – und jeder bringt 9999 Euro mit, damit die Investition in einen politischen Hoffnungsträger nicht eigens deklariert werden muss. Mit Verlaub, Herr Spahn: Das ist abstoßend, obszön – ein Rücktrittsgrund. Die beiden Unionspolitiker, die sich für die Organisation von ein paar Masken im Frühjahr 2020 sechsstellige Provisionen eingestrichen haben – es ist widerlich. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und ihr Vize Kevin Kühnert, die sich für den einen in jeder Hinsicht respektablen Meinungsbeitrag des sozialdemokratischen Veterans Wolfgang Thierse schämen, noch dazu in der Woche, in der der eigene Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich in einem Essay für eine „Gesellschaft des Respekts“ stark macht – es ist zum Fremdschämen.