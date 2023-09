Die Zahlen, Nachrichten und Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate verheißen nichts Gutes. Mehr als 500.000 Menchen haben im ersten Halbjahr 2023 in der EU, Schweiz und Norwegen Asyl beantragt – 28 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Rund 30 Prozent der Anträge entfielen dabei auf Deutschland, also deutlich mehr als es seinem Bevölkerungsanteil in der EU entspricht (18 Prozent). Die Zahl der Erstanträge auf Asyl stieg in Deutschland im ersten Halbjahr 2023 auf 150.000 – ein Plus um 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Asylanträge werden von Menschen aus Syrien (29 Prozent) und Afghanistan (18 Prozent) gestellt – also aus Ländern, aus denen Menschen beste Gründe haben, zu fliehen.