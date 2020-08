Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) etwa. Er hat am Freitag, wie es im Nachrichtendeutsch einer Vorabmeldung hieß, „eindringlich vor einem zweiten Corona-Lockdown“ gewarnt, was natürlich sogleich die Frage aufwarf, ob überhaupt noch Warnungen in Deutschland vorstellbar sind, die nicht „eindringlich“ vorgebracht werden können. Aber das nur am Rande. Die Mittelständler schreiben also einen „Brandbrief“ an Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass in den Betrieben das „Schreckgespenst“ eines zweiten Lockdowns umhergehe. Sie schreiben, dass numinose „Experten eine Insolvenzwelle nie gekannten Ausmaßes“ erwarten. Und sie schreiben, dass viele Unternehmen im Falle eines zweiten Lockdowns die „Hände heben“ müssten.