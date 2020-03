Legt man dieses Raster über moderne Corona-Politiken, so ergibt sich in etwa folgendes Bild: Absperrungen und Quarantänen wie in Wuhan (und Italien), zu Ende gedacht auch Kriegsrechtslogiken wie in Frankreich, folgen dem Pestmodell: Die Gewalt wird in einer „bruchlosen Hierarchie ausgeübt“, die „Beziehung jedes einzelnen zu seiner Krankheit und zu seinem Tod läuft über die Instanzen der Macht: ihre Registrierungen und ihre Entscheidungen“ und: „Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder an seinem Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben: Ansteckung oder Bestrafung.“