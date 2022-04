US-Präsident Joe Biden jedenfalls sendete am Donnerstag eine irritierend „unmissverständliche Botschaft“ an Putin und die Welt: „Die Schlacht von Kiew war ein historischer Sieg für die Ukrainer… Es wird (Putin) niemals gelingen, die gesamte Ukraine zu beherrschen und zu besetzen.“ Der erste Satz liest sich, als zöge der US-Präsident vor der Schlacht um den Donbass bereits eine Art Resümee – der zweite, als würden die westlichen Bündnispartner die Ukraine, Europa und die Welt bereits auf eine Nachkriegsordnung vorbereiten, auf einen Waffenstillstand und einen „eingefrorenen Konflikt“ – auf weitere Jahre eines heiß-kalten Kriegs entlang neuer Demarkationslinien, die marodierende Söldnersoldaten und mordende Armeebanden auf Putins Befehl für Russland gezogen haben?



Die Ukraine gibt also Luhansk und Donezk preis, auch die „Landbrücke“ zur Krim, dafür darf sie Charkiw und Odessa behalten, einen Zugang zum Schwarzen Meer – ist es in etwa das, was Washington und Berlin vorschwebt, um einen jahrelangen „Abnutzungskrieg“ zu verhindern und bloß keine Eskalation des Krieges zu riskieren? Eine Art Minsker Abkommen 2.0, Normandie-Format reloaded? Es wäre ein dramatischer Purzelbaum zurück - und das Eingeständnis einer Niederlage: „Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf“, hat Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar im Bundestag gesagt, also um die Frage, „ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.“ Inzwischen beantwortet Scholz die Frage selbst – und zwar klar im Sinne Putins, denn: „Es darf keinen Atomkrieg geben.“