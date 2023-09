Tauchsieder: Die Normalisierung der AfD

Wie gesagt: Man muss das wissen, um die Selbstsicherheit von Olaf Scholz zu verstehen. Er glaubt, allein die Scholz-SPD sei „in der Lage, wirtschaftlichen Sachverstand, Gerechtigkeitsanforderungen und Liberalität in einem Konzept klug miteinander zu vereinen“. Und er ist deshalb rundum überzeugt, dass die Ampel in zwei Jahren wiedergewählt wird mit ihm an der Spitze, dass Friedrich Merz (CDU) sich bis dahin als Parvenü und Sprücheklopfer bei den Deutschen unmöglich gemacht haben wird – und dass das erst recht für politische AbbruchunternehmerInnen wie Alice Weidel und Tino Chrupalla gilt: „Die AfD wird bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden als bei der letzten“, so Scholz. Man müsse sich „über dieses Thema keine großen Sorgen machen“, so sein Regierungssprecher – solange die Bundesregierung gut arbeite und „die Probleme dieses Landes löse“.



Nennt man so was noch Pfeifen im Walde? Oder schon amtlichen Selbstvergötterungswahn? Zur Erinnerung: Die AfD hat vor zwei Jahren 10,3 Prozent der Wähler mobilisiert, sie müsste also in 24 Monaten wieder mehr als halbiert sein; Meinungsumfragen taxieren die Partei seit Juli auf rund 20 Prozent und mehr – weit vor der SPD und den Grünen. Ist eine Halbierung also realistisch? Im Gegenteil. In vier Wochen dürfte die AfD gestärkt in die Landtage in Bayern und Hessen einziehen. In Thüringen haben CDU und FDP die AfD am Donnerstag zur gezielten Mehrheitsbeschafferin für ein politisches Lieblingsprojekt aufgewertet – und die „erwiesen rechtsextreme Bestrebung“, so der Verfassungsschutz, mit dem Segen von Friedrich Merz und Christian Lindner als legislative Mitregierungskraft etabliert.