Tauchsieder: Die Ökonomisierung der Kultur

Zweitens gehört die Kulturbranche in Deutschland zu den größten Wirtschaftszweigen, weshalb sie sich in diesen Wochen als geschlossen auftretender Interessenverband überhaupt so erfolgreich vernehmbar machen kann. Keine Mittelstadt in Deutschland, die heute nicht routiniert auf die Vorzüge ihrer "weichen Standortfaktoren" hinwiese. Kein Winkel, der nicht mit Klassik-Festivals in Umspannwerken oder langen Nächten der Musik seine Attraktivität zu steigern versucht. Kein Unternehmen, das sich nicht schmückt als großzügiger Kultursponsor, sei es in Form einer "Digital Concert Hall" für die Berliner Philharmoniker, sei es in Form eines Blockflötensets für die örtliche Musikschule.